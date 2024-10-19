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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

МЧС: в Белгородской области объявлена опасность атаки дронов

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Inna Varenytsia/REUTERS

На территории Белгородской области объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

«РСЧС: внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в публикации.

Опасность атаки БПЛА длилась более часа, ее отменили в 1:58 по московскому времени.

16 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Ясные Зори Белгородского района беспилотник атаковал рейсовый автобус. Он был подавлен системой радиоэлектронной борьбы. При падении на дорогу была посечена задняя часть транспортного средства. А в селе Тишанка Волоконовского района при ударе FPV-дрона значительные повреждения получило административное здание.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в подполье сообщили о приостановке производства дронов на Украине.

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Атаки БПЛА на Россию
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