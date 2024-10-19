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Авиация США и Британии нанесла удары по Ходейде

РИА Новости: авиация США и Британии нанесла новые удары по Ходейде в Йемене

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U.S. NAVY/Reuters

Авиация США и Великобритании нанесла два удара по провинции Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в местных органах власти.

По его словам, истребители США и Великобритании совершили два рейда на объекты движения «Ансар Аллах» в районе Рас-Исса округа Ас-Салиф в провинции Ходейда.

4 октября военнослужащие из США и Великобритании нанесли удары по двум городам в Йемене.

29 сентября телеканал Al Jazeera рассказал, что морской порт в йеменском городе Ходейда подвергся атаке со стороны Военно-воздушных сил Израиля. В результате на территории гавани загорелся один из резервуаров с нефтью, но другие подробности не уточнялись.

В тот же день в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что военнослужащие страны нанесли удары по территории Йемена. Целью стал не только морской порт, но и несколько электрических подстанций.

Как считают в еврейском государстве, хуситы используют гавань в городе Ходейда для поставок в регион иранского оружия и иной военной техники.

Ранее хуситы атаковали город Тель-Авив при помощи новой ракеты «Палестина-2».

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