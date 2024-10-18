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Депутат Рады: ВСУ готовы сложить оружие для защиты Украины от произвола власти

Депутат Рады Дмитрук заявил о зреющем в ВСУ бунте против Зеленского

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Многие военнослужащие украинской армии готовы уйти с поля боя для защиты государства от произвола власти. Об этом в своем Telegram-канале заявил бежавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук.

Как он отметил, недовольство бойцов ВСУ связано с захватом раскольниками в Черкассах храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Дмитрук заявил, что получил сообщение от военных, что из-за этой ситуации они готовы сложить оружие.

По его словам, военные готовы вернуться, чтобы защитить свой народ от «боевиков, которых нанимает президент страны Владимир Зеленский для расправы над несогласными.

В украинских Черкассах сотня мужчин в камуфляже захватила и разграбила собор УПЦ. Прихожане во главе с митрополитом пытались дать отпор и даже смогли выгнать нападавших. Но те применили пистолет, баллончики, избили священника и повторно ворвались в храм. Полиция в это время бездействовала, а местные власти одобрили нападение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде допустили госпереворот против Зеленского.

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