Российские военные контролируют все маршруты снабжения Вооруженных сил Украины в Курской области и не позволяют им возводить долгосрочных укреплений. Об этом заявил военный эксперт и отставной полковник Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру».

«Сегодня довольно настойчиво, медленно, но уверенно ВС РФ продвигаются в Курской области, огневой мешок сужается. Да, противник предпринимает попытки контратаковать, но наши военные уничтожают всю бронетехнику, все боевые машины, попадающие в прицел», — сказал полковник.

Кошкин также выразил сомнение в том, что ВСУ смогут успеть построить полноценные бетонные укрепления в Судже Курской области, подчеркивая, что российские силы действуют достаточно быстро, чтобы помешать этому. Он добавил, что нет оснований надеяться на строительство эффективных оборонительных сооружений для украинских военных, поскольку действия российских сил демонстрируют хорошую результативность.

18 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали спешно возводить бетонные укрепления в Курской области, для этого в Суджу экстренно направили спецтехнику — мобильные бетонные заводы. При этом в силовых структурах РФ отметили, что бетон получается плохого качества, и это отражается на прочности конструкций.

Ранее в Госдуме рассказали, что потерял Киев из-за «курской авантюры».