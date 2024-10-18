Россия в рамках обмена передала Украине 501 тело

Между Россией и Украиной произошел крупный обмен телами погибших на поле боя. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне».

По информации источника, украинской стороне передали 501 тело. Депутат Госдумы представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Сералиев в интервью РБК подтвердил эту информацию, добавив, что Россия получила 89 тел.

9 августа Telegram-канал Mash писал, что между Москвой и Киевом прекратятся обмены пленными и телами военнослужащих на неопределенное время из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на АПП «Колотиловка», где с 2022 года и проходили обмены.

2 августа сообщалось, что Украина получила тела 250 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными. По его данным, украинской стороне передали тела в результате репатриационных мероприятий.

Ранее Москалькова посетила украинских военнопленных в России.