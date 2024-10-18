В НАТО высказались о снижении военной поддержки Украины

В Североатлантическом альянсе не хотят, чтобы «у кого-то создавалось впечатление» о снижении военным блоком поддержки Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Reuters.

Соответствующее заявление Рютте сделал, комментируя «план победы» украинского президента Владимира Зеленского.

«В альянсе будут стремиться к тому, чтобы Киев имел достаточно вооружений, чтобы воевать. Каждая строчка «плана победы» не была темой вчерашних дебатов. Мы просто приняли его к сведению», — сказал он.

Главной же темой обсуждения было то, чтобы не допустить мысли у представителей России о желании НАТО снизить поддержку Украины.

По мнению Рютте, в плане Зеленского есть достаточно пунктов, требующих проработки и дальнейшего обсуждения.

18 октября Рютте также заявил, что НАТО продолжит укреплять свое присутствие на восточном фланге у границ с Россией, нарастит системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерию, истребители 5-го поколения.

Ранее в НАТО рассказали, какую позицию должна занять Украина на переговорах с РФ.