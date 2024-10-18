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В ХАМАС подтвердили гибель главы движения

ХАМАС подтвердил гибель главы политбюро движения Яхьи Синвара

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Yousef Masoud/Global Look Press

Движение ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро движения Яхьи Синвара. Об этом заявил его заместитель Халиль аль-Хайя в эфире палестинского телеканала Al Aqsa.

«Мы оплакиваем главу политбюро ХАМАС, командира Яхьи Синвара», — сказал аль-Хайя, подчеркнув, что убийство Синвара лишь усилит решимость ХАМАС продолжать борьбу с Израилем.

Накануне телеканал Al Arabiya сообщил, что предварительная ДНК-экспертиза подтвердила уничтожение лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Телерадиокомпания Kan уточнила, что идентификацию главы палестинского движения удалось из-за того, что Синвар в свое время отбывал наказание в израильской тюрьме, поэтому у Израиля были его биологические образцы.

Яхья Синвара назначили главой политбюро ХАМАС в августе, он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля. По мнению экспертов, это назначение подчеркивало радикальный тренд, которого ХАМАС продолжил придерживаться после нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее в США рассказали, что Израиль «случайно» ликвидировал главу ХАМАС.

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