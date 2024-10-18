На границе Абхазии и Грузии обезвредили беспилотник, снимавший военные объекты

В Галском районе Абхазии обезврежен беспилотник, проводивший съемку местности и военных объектов. Об этом сообщило абхазское агентство «Апсадгьыл-инфо».

Дрон заметили в ходе совместного патрулирования абхазско-грузинской границы сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия и Пограничного управления ФСБ России в районе поселка Бгоура. Беспилотник модели Mavic 3 осуществлял съемку местности и военных объектов. С помощью средств радиоэлектронной борьбы он был перехвачен и принудительно приземлен.

«По оперативным данным установлено, что данный аппарат принадлежал Давиду Кацарава, известному грузинскому активисту и лидеру «антиоккупационного движения», — говорится в сообщении агентства.

30 сентября сообщалось, что в Грузии признали свои ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии. С таким заявлением выступил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, Грузия хочет восстановить свою территориальную целостность и жить в мире.

Ранее в Грузии опровергли слухи о планах признать независимость Абхазии и Южной Осетии.