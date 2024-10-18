Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На границе Абхазии и Грузии обезвредили беспилотник, снимавший военные объекты

«Апсадгьыл-инфо»: в Галском районе Абхазии обезврежен грузинский беспилотник

close
Shutterstock

В Галском районе Абхазии обезврежен беспилотник, проводивший съемку местности и военных объектов. Об этом сообщило абхазское агентство «Апсадгьыл-инфо».

Дрон заметили в ходе совместного патрулирования абхазско-грузинской границы сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия и Пограничного управления ФСБ России в районе поселка Бгоура. Беспилотник модели Mavic 3 осуществлял съемку местности и военных объектов. С помощью средств радиоэлектронной борьбы он был перехвачен и принудительно приземлен.

«По оперативным данным установлено, что данный аппарат принадлежал Давиду Кацарава, известному грузинскому активисту и лидеру «антиоккупационного движения», — говорится в сообщении агентства.

30 сентября сообщалось, что в Грузии признали свои ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии. С таким заявлением выступил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, Грузия хочет восстановить свою территориальную целостность и жить в мире.

Ранее в Грузии опровергли слухи о планах признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами