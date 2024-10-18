В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию

В Харьковской области Украины проходит обязательная эвакуация гражданского населения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«В Харьковской области проходит обязательная эвакуация всего гражданского населения. Из четырех общин должны вывезти с левого берега примерно около четыре тысяч человек, всего нуждаются в эвакуации около 10 тысяч человек», — написал он.

Синегубов добавил, что к одному из логистических центров пришло более 245 человек, из них 29 детей. Людям оказывается первая помощь, выдаются горячая пища, одежда, медицинская помощь, а также юридическая, психологическая помощь.

Незадолго до этого глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают подтягивать резервы на Харьковское направление. Он отметил, что это происходит в самых горячих точках региона, включая Волчанское и Липцевское направления.

Ранее ВС РФ взяли под огневой контроль всю территорию Купянского района Харьковской области.