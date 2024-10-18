Эксперты обсудили, есть ли у Киева возможность создать «грязную бомбу»

Заявления киевских чиновников о возможности создания на Украине ядерного оружия нужно воспринимать всерьез, у Киева есть компоненты для «грязной бомбы». Об этом РИА Новости рассказал руководитель Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.

«Возможно, это и блеф, но у Украины необходимые компоненты для создания, по крайней мере, грязной бомбы есть», — заявил он.

Горбачев добавил, что на подобного рода заявления требуется реакция и оценка государств ядерного клуба, а также постоянных членов Совета Безопасности.

Как отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, создание Украиной ядерного оружия «абсолютно исключено», поскольку у Киева нет для этого как компетенций и материалов, так и соответствующего оборудования. Но при этом Киев может создать радиоактивную «грязную бомбу» и Москва учитывает этот сценарий.

17 октября немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщало, что Киев в течение нескольких недель может создать ядерное оружие с целью применения против России. По словам источника, такой сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта.

Ранее Зеленский оценил возможность создания Киевом ядерного оружия.