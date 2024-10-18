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Под Красноармейском только командирам ВСУ разрешают отступление

Пленный Колесников: под Красноармейском разрешают отступать лишь командирам ВСУ

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование украинской армии под Красноармейском (украинское название — Покровск) позволяет отступать лишь отдельной категории военнослужащих, среди которых есть командиры. Об этом ТАСС сообщил пленный военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин Колесников.

Колесников сдался в плен на Красноармейском направлении в районе населенного пункта Первомайское.

«Часть людей отступают по приказу командования. Среди таких людей был заместитель командира роты, его помощник», — отметил пленный.

По его словам, на Красноармейском направлении в рядах ВСУ это обычная практика.

Накануне сообщалось, что находящиеся в городе Селидово Донецкой народной республики (ДНР) подразделения ВСУ пытаются отступать из населенного пункта малыми группами.

15 октября подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис заявлял, что украинские войска в Селидово находятся в ситуации, когда им придется либо сдаться в плен, либо их ликвидируют.

Ранее в ДНР рассказали о создании клещей для ВСУ в Кураховке и Селидово.

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