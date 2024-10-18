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Эксперт Марочко рассказал о санитарных потерях ВСУ в ЛНР

Марочко: санитарные потери ВСУ на севере ЛНР выросли в 3 раза с начала недели

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Сергей Аверин/РИА Новости

Санитарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Луганской народной республики увеличились в три раза с начала недели из-за плохой погоды. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, низкая облачность, осадки, снижение температуры воздуха и порывистый ветер затруднили украинским военным использование беспилотных летательных аппаратов и транспортных средств, среди солдат резко возросло количество простудных заболеваний.

Марочко добавил, что ситуацию с санитарными потерями ВСУ также ухудшают плохое медицинское обеспечение и перебои с материально-техническим обеспечением.

16 октября Марочко заявлял, что украинские солдаты продолжают удерживать последние три участка на западе Луганской народной республики: в районе Сватово, западнее Кременной и юго-западнее от Лисичанска.

11 октября российские войска вышли на границу ЛНР в районе Мясожаровки. Улучшение тактического положения позволило ВС РФ вести более прицельный огонь по украинским солдатам в районе Лозовой.

Ранее стало известно о ликвидации наемника из США в ЛНР при помощи дрона.

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