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В Харьковской области сообщили о подтягивании резервов ВСУ

Ганчев: ВСУ продолжают подтягивать резервы на Харьковское направление

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают подтягивать резервы на Харьковское направление. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева.

По его словам, в самых горячих точках региона, включая Волчанское и Липцевское направления, по-прежнему ведутся бои.

«Они (ВСУ. — «Газета.Ru») все равно продолжают подтягивать свои резервы и ротация продолжается, потому что у них достаточно большие потери, они их стараются восполнять», — сказал чиновник.

Накануне Ганчев заявил, что российские военнослужащие взяли под огневой контроль всю территорию Купянского района Харьковской области вдоль реки Оскол.

Он также отметил, что в последнее время на Купянско-Сватовском направлении сложилась «очень положительная тенденция».

16 октября Ганчев сообщил, что власти Украины начали эвакуировать администрацию и силовиков, а также население из Купянска в Харьковской области, видя наступление российских войск в направлении города. По его словам, за последние недели Вооруженные силы РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в регионе, там сейчас идет «зачистка».

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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