В США группа летчиков ВСУ завершила подготовку к полетам на F-16

На авиабазе национальной гвардии США в штате Аризона группу украинских летчиков подготовили для пилотирования истребителей F-16. Об этом передает ТАСС.

«Небольшая группа украинских летчиков завершила обучение в США и перешла к следующей стадии подготовки за пределами Соединенных Штатов», — проинформировала представитель Национальной гвардии США в Аризоне Эрин Ханниган.

По ее словам, в текущем году американская нацгвардия планирует обучить всего 12 летчиков ВСУ.

Накануне газета The Wall Street Journal писала о том, что США хотят обучить управлению F-16 не опытных украинских военных, у которых есть серьезный языковой барьер, а молодых курсантов. В Соединенных Штатах полагают, что молодежь будет «более открыта» для обучения «в западном стиле». Поэтому сроки появления на Украине полноценной эскадрильи самолетов F-16 отодвигаются «на много месяцев», отмечает издание.

При этом министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал прибытие на территорию республики шести американских истребителей F-16 в ближайшее время. Такое заявление он сделал после встреч со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Граммом в рамках заседания совета Украина — НАТО.

Ранее страна НАТО разрешила Киеву использовать F-16 для ударов по России.