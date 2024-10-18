В Минобороны РФ назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России, сообщает ТАСС.

По информации ведомства, над Орловской областью было сбито 18 дронов, семь — над Курской, еще три — над Брянской.

16 октября телеканал CNN сообщал, что украинские войска запустили свои беспилотники «Лютый» в целях атаки вглубь территории России. Журналисты в конце сентября получили доступ к одному из подразделений ВСУ. Именно оно, отмечает телеканал, запускает беспилотники вглубь России.

Как писал CNN, целью этого украинского подразделения являются склады с боеприпасами внутри РФ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.