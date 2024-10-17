Показаны последние минуты перед ликвидацией нового главы ХАМАС

В сеть попали последние минуты перед ликвидацией главы движения ХАМАС Яхьи Синвара. Ролик опубликовала Армия освобождения Израиля в своем Telegram-канале.

На кадрах с дрона видно, что раненый лидер ХАМАС находится в разрушенном ракетной атакой доме в секторе Газа. Мужчина попытался сбить беспилотник с помощью подручных средств (палки), но потерпел неудачу, после чего в него выстрелил снайпер.

До этого Израиль подтвердил ликвидацию лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара после проведения ДНК-экспертизы. Анализ был облегчен из-за того, что Синвар некоторое время отбывал наказание в израильской тюрьме.

Яхья Синвар был назначен лидером политбюро ХАМАС в августе 2024 года. Он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля. По мнению экспертов, это назначение подчеркивало радикальный тренд, которого ХАМАС продолжал придерживаться после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара считают одним из главных организаторов этой атаки.

Ранее в Израиле назвали ликвидацию главы ХАМАС «ясным сигналом» врагам Израиля.