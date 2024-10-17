В Курской области спасли бойцов РФ, месяц находившихся в окружении

Трое военнослужащих находились в окружении на протяжении почти месяца в Курской области, выполняя задачи по разведке и передавая информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в штаб. Об этом заявил депутат Тюменской областной думы, спецпредставитель губернатора по вопросам специальной военной операции и директор регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко, чьи слова приводит ТАСС.

«На территории Курской области наши военнослужащие 39 дней удерживали оборону, осуществляя разведывательную деятельность и информируя штаб о местонахождении вражеских войск. Мы начали искать одного нашего земляка-военнослужащего два месяца назад. И вот спустя 70 дней, сегодня утром пришло известие, что троих из них удалось найти в том районе, откуда они смогли передать координаты. Туда была направлена поисковая группа,» - сообщил Савченко на церемонии открытия третьего потока обучения инструкторов в тюменском центре «Воин».

17 октября также сообщалось, что до 500 военнослужащих личного состава ВСУ взяли в кольцо российские военные в Любимовке Курской области.

Ранее сообщалось, что ВС России почти закрыли крышку котла для ВСУ в Курской области.