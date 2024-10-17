ХАМАС не стал отрицать ликвидацию своего нового лидера

Палестинское движение ХАМАС не подтвердило и не опровергло информацию о ликвидации своего нового лидера Яхьи Синвара. Это следует из сообщения в Telgram-канале организации.

«Все комментарии будут размещены на официальном сайте ХАМАС и в его Telegram-канале», — заявило движение.

17 октября источник в израильской системе безопасности подтвердил, что Яхья Синвар был ликвидирован в секторе Газе.

Издание сообщило, что это удалось сделать, поскольку у Израиля оказался образец ДНК Синвара — благодаря тому. что в свое время тот сидел в израильской тюрьме.

В августе новым главой политбюро ХАМАС был избран лидер группировки в секторе Газа Яхья Синвар. Он стал преемником Исмаила Хании, ликвидированного в Тегеране в конце июля. По мнению аналитиков, это назначение подтверждает радикальный курс ХАМАС, которого движение придерживается после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара называют одним из организаторов этой атаки.

Ранее сообщалось, что ХАМАС и ФАТХ могут создать единое правительство Палестины.