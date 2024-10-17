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Военный РФ заявил, что командование ВСУ бросает в бой новобранцев вместо опытных бойцов

Боец Султан: ВСУ в Максимильяновке перебрасывали новобранцев на передовую

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские новобранцы прикрывали опытную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Максимильяновке на первой линии обороны. Об этом ТАСС рассказал командир штурмовой группы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Султан».

«Даже недели подготовки не проходит, им дают каску, автомат — и вперед на первую линию», — заявил военнослужащий.

«Султан» добавил, что те бойцы ВСУ, которые были подготовлены лучше, их крайне мало в авангарде, они находятся на второй линии обороны, «командование бережет их».

Военнослужащий отметил, что шансов выжить у украинских военнослужащих на первой линии обороны крайне мало.

17 октября военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Максимильяновка в Донецкой народной республике. Потери украинской армии составили до 965 солдат.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов позже направил поздравительную телеграмму российским солдатам, принимавшим участие в боях за населенный пункт.

Ранее российские войска взяли под контроль село Красный Яр в ДНР.

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