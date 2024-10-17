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ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил о возможной гибели лидера ХАМАС Синвара в секторе Газа

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возможной гибели лидера ХАМАС Яхья Синвара в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что ЦАХАЛ вместе с Управлением безопасности Израиля проверяют возможность его гибели. Всего было ликвидировано три представителя ХАМАС. На данный момент личности погибших не подтверждены.

В августе новым главой политбюро ХАМАС был избран лидер группировки в секторе Газа Яхья Синвар. Он стал преемником Исмаила Хании, ликвидированного в Тегеране в конце июля. По мнению аналитиков, это назначение подтверждает радикальный курс ХАМАС, которого движение придерживается после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара называют одним из организаторов этой атаки.

14 октября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров противотанковых сил «Хезболлы» в районе Набатия.

В этот же день «Хезболла» заявляла об ударе по базе ВМС Израиля на северо-западе города Хайфы.

Ранее Иран заявил, что обладает секретным оружием против Израиля.

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