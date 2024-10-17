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Зеленский захотел разместить ракетные комплексы ЕС на Украине

Зеленский предложил ЕС разместить ракетные комплексы на Украине

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Leah Millis/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Европейскому союзу разместить ракетные комплексы на территории страны. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Отмечается, что в своем так называемом «плане победы» украинский лидер предложил разместить «пакет неядерного сдерживания», чтобы попытаться усадить российскую сторону за стол переговоров. Или же, если все пойдет не по плану Украины, «позволить» бить по военным объектам на территории РФ.

Отмечается, что детали уже представлены властям США, Британии, Франции, Германии и Италии.

Накануне Зеленский в Брюсселе после встречи лидеров Евросоюза заявил, что Украина продолжит сражаться, даже если союзные страны не поддержат «план победы».

«План победы» содержит в себе пять пунктов и три секретных положения. Также документ предусматривает, в числе прочего, снятие запрета на удары западным оружием вглубь РФ и приглашение Украины в НАТО.

Ранее премьер Дании похвалила «план победы» Зеленского и назвала Россию врагом Европы.

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