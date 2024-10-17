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Бойцы ВСУ начали угрожать своему командованию

РИА: ВСУ угрожают командованию оставить позиции на Харьковском направлении

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военнослужащие 143-й пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пригрозили своему командованию массово оставить позиции на Харьковском направлении из-за нехватки офицеров и боеприпасов. Об этом сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.

«По словам украинских военных, им нечем защищать свои позиции «от русских танков», потому что все имеющиеся резервы и вооружение киевский режим бросил в Курскую область», — рассказал собеседник агентства.

Представитель пророссийского подполья добавил, что украинские бойцы жалуются, что у них мало офицеров. По словам солдат ВСУ, также ощущается нехватка дронов, противоракетных комплексов, а также боекомплекта. Более того, в частях процветает дезертирство.

В конце сентября украинское издание «Страна.ua» писало, что во второй половине текущего года проблема дезертирства в Вооруженных силах Украины необычайно обострилась, побеги из воинских частей и с линии фронта приняли по-настоящему массовый характер.

16 октября стало известно, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал порядка 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022 года.

Ранее солдат ВСУ рассказал, как сдался в плен после бегства командиров.

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