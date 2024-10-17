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В МИД связали «план победы» Зеленского с превращением Украины в ЧВК

Мирошник: «план перемоги» Зеленского подразумевает превращение Украины в ЧВК

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Kevin Mohatt/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский своим «мирным планом» в открытую обозначил, что Украина должна стать «государством — частной военной компанией» (ЧВК). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Вчера выступая в Раде со своим «Планом перемоги» Зеленский практически открытым текстом сказал, что Украина, по своей сути, должна стать «государством ЧВК»», — заявил дипломат.

Мирошник отметил, что в случае реализации этого плана, Украина станет оказывать военные услуги своим партнерам, как на военных базах вместо американских военнослужащих, так и «в горячих точках конфликтов, где есть западные интересы».

Незадолго до этого Зеленский выступил на заседании Европейского совета, где представил свой «план победы» лидерам стран ЕС. В ходе своего выступления украинский президент призвал провести второй саммит мира, с целью положить конец конфликту, а также заявил, что Россию необходимо подготовить к «настоящей дипломатии».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя оглашение «плана победы», заявила, что Зеленский только подталкивает Североатлантический альянс к прямому противостоянию с РФ.

Ранее «план победы» Зеленского описали фразой «в гостях у сказки».

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