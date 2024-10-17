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Стало известно, когда Украина получит французские истребители «Мираж»

Украина получит французские истребители «Мираж» в начале 2025-го

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

В начале 2025 года Украина получит от Франции истребители Mirage 2000. Подробности приводит РИА Новости.

Известна модификация самолетов, которые Париж поставит Киеву — Mirage 2000-5F. Таких у Франции всего 26. По предварительной информации, Париж собирается передать Киеву от 12 до 20 самолетов с января по март 2025-го.

Автор материала отмечает, что Mirage 2000 в различных модификациях является не самым современным истребителем. Одним из главных недостатков этих самолетов является высокая аварийность.

17 октября сообщалось, что Нидерланды разрешают Украине использовать поставленные ими истребители F-16 для ударов по военным целям в России.

6 октября Нидерланды поставили Украине первую партию F-16, остальные самолеты планируют доставить в ближайшие месяцы.

В начале осени Нидерланды разрешили Украине использовать их военную технику, включая истребители F-16, для ударов по территории РФ.

Ранее в России рассказали, что может уничтожить истребители F-16.

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