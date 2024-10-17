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В Иране заявили, что болезненно ответят Израилю

КСИР: Иран болезненно ответит Израилю, американские системы THAAD не помогут

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Jamal Awad/Reuters

Тегеран собирается «болезненно» ответить Тель-Авиву за атаки по иранским объектам, и батареи противоракетной обороны (ПРО) THAAD производства США не помогут Израилю. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), генерал-лейтенант Хосейн Салами, передает телеканал IRIB.

«Вы знаете, что, когда мы что-то говорим, мы это исполняем. Если нанесете удар по какому-либо нашему объекту как на территории Ирана, так и в регионе, мы ответим болезненно», — заявил Салами на церемонии прощания с замглавы КСИР Аббасом Нилфорушаном.

Командующий КСИР в своей речи подчеркнул, что поставленные Вашингтоном батареи ПРО THAAD «не помогут» Тель-Авиву сдержать иранский удар, как не поможет и противоракетная система «Железный купол». Салами пообещал преодолеть эту защиту.

Незадолго до этого издание The Washington Post со ссылкой на израильских чиновников писало, что Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни. Однако решение по ударам еще не было принято.

1 октября Иран выпустил по Израилю сотни ракет, большую часть из них израильским системам противовоздушной обороны удалось перехватить. Израильская сторона пообещала ответить на это, в том числе рассматривается вариант ударов по ядерным объектам Ирана.

Ранее Иран заявил, что обладает секретным оружием против Израиля.

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Конфликт Ирана и Израиля
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