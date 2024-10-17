Стало известно об уничтожении существенной части одной из бригад ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили существенную часть 152-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшейся под Красноармейском (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Увы, но большая часть 152-й бригады лежит в полях и на бывших позициях противника под Красноармейском. В основном это новобранцы, что очевидно. Люди, не имевшие боевого опыта. Пушечное мясо», — сказал источник.

В силовых структурах добавили, что сейчас на ранее подконтрольных ВСУ участках линии боевого соприкосновения остаются сотни тел украинских солдат. По словам источника, их стараются хоронить на местах, однако из-за боевых действий процесс затягивается.

9 октября появилась информация о пропаже 152-й бригады ВСУ. По данным «Военной хроники», она состояла из новобранцев, которые попадают на фронт после нескольких дней обучения.

16 октября издание «Страна.ua» сообщило, что члены семей пропавших без вести под Красноармейском военнослужащих ВСУ вышли на митинг на Майдане в Киеве. По словам собравшихся граждан, их родственников отправили на передовую с минимальной военной подготовкой.

Ранее в генштабе ВСУ заявили о напряженной обстановке на Покровском направлении.