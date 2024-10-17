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В ДНР предотвратили атаку украинского дрона на объект аграрной промышленности

ФСБ РФ: дрон ВСУ пытался атаковать объект аграрной промышленности в Макеевке

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинские солдаты предприняли неудачную попытку нанести удар по объекту аграрной промышленности в городе Макеевке, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по региону.

Из заявления следует, что для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дрон.

«В Центрально-городском районе Макеевки перехвачен украинский беспилотник самолетного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством на базе кумулятивного боеприпаса», — рассказали в ФСБ РФ.

Там добавили, что взрывотехники уже обезвредили летательный аппарат ВСУ при помощи специальных технических средств. Специалисты уничтожили прикрепленное к дрону взрывное устройство прямо на месте.

По информации службы, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Также на инфраструктурных объектах не было зафиксировано никаких повреждений.

15 октября в управлении ФСБ РФ по ДНР сообщили о пресечении атаки украинского беспилотника на школу в Кировском районе города Донецка. Российские системы противовоздушной обороны перехватили FPV-дрон, оснащенный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами.

Ранее украинский дрон атаковал сотрудников МЧС РФ в ДНР.

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