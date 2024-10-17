Марочко заявил, что ВС РФ ведут бои у пяти населенных пунктов под Купянском

Российские войска ведут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины сразу у пяти населенных пунктов под Купянском Харьковской области. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он сообщил, что ВС РФ в ходе активных боевых действий вплотную подошли к населенным пунктам Кучеровка, Петропавловка, Глушковка, Колесниковка и Кругляковка.

Во всех этих населенных пунктах, по информации Марочко, идут интенсивные боевые действия.

В некоторых из них военным РФ уже удалось закрепиться на окраинах, подчеркнул эксперт.

15 октября глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил обязательную эвакуацию всех гражданских лиц из Купянска из-за ухудшающейся военной обстановки.

Накануне депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ осталось 6 км до города.

Ранее Марочко заявлял о прорыве линии обороны ВСУ в районе Купянска.