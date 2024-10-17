Российский ударный беспилотник преодолел «мангал» и сжег танк ВСУ

Российский ударный беспилотник под управлением оператора из группировки «Запад» смог вбросить боеприпас под «мангал» — решетчатый противодроновый навес — и уничтожить танк Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. Об этом передает РИА Новости.

«Российский ударный коптер, преодолев радиоэлектронную защиту противника, вбросил специальный противотанковый зажигательный боеприпас под так называемый противодроновый «мангал», защищавший танк ВСУ», — отметил собеседник издания из силовых структур.

В результате атаки сдетонировал боекомплект бронированной машины. Кадры объективного контроля подтвердили ее уничтожение, подчеркнули в агентстве.

Накануне сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве на юге Украины. Удар привел к поражению пяти промышленных зданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе прекращено.

Ранее российский беспилотник уничтожил ракетой танк ВСУ в Курской области.