В США назвали число потерянных Украиной танков Leopard

Украинская армия после начала специальной военной операции (СВО) потеряла почти четыре десятка танков Leopard. Об этом сообщает американское издание Business Insider .

В статье отмечается, что танки Leopard являются очень мощными машинами, обладающими тяжелой броней. Но их при этом нельзя считать неуязвимыми. Так, по данным из открытых источников, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились уже около 40 танков Leopard.

16 октября сообщалось, что производящий танки Leopard франко-германский консорциум KNDS не обеспокоен захватом Россией в зоне специальной военной операции модификации Leopard 2A6.

6 октября бывший танкист ВСУ, сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, рассказал о минусах немецкого танка Leopard.

Ранее сообщалось, что уничтожение Leopard 2 в Курской области вызвало недоумение в Германии.