Украинские разведчики перехватили видеопоток с летевшего в них беспилотника

Специалисты по электронной разведке Вооруженных сил Украины перехватили видеопоток с российского FPV-дрона, который летел в место их дислокации. Об этом пишет «Российская газета».

Украинские военнослужащие заметили, что беспилотник летит в двухэтажное здание. Один из них в этот момент воскликнул: «Это же наш дом!»

После атаки на строение прекратилась подача электроэнергии, мониторы погасли. Находящиеся в здании военнослужащие уцелели, отмечает издание.

«Прикольно! Надо срочно уходить отсюда!» — добавил военный ВСУ.

Накануне координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что пять ударов были нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, начался пожар из-за попадания в емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что в Николаеве поражено производство БПЛА, на котором работали иностранцы.