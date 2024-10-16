Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Румынии одобрили финансирование подготовки украинских летчиков для F-16

Румыния одобрила финансирование обучения украинских пилотов F-16

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Румынское правительство одобрило постановление о финансировании подготовки украинских пилотов в учебном центре для летчиков истребителей F-16 на базе Военно-воздушных сил в Фетешти. Об этом заявил пресс-секретарь кабинета Михай Константин, слова которого передает Agerpress.

«Постановление, которое принято в экстренном порядке, включает утверждение юридических процедур и обеспечение необходимых условий, включая финансовые, для обучения украинских пилотов, которые будут управлять F-16 на авиабазе в Фетешти», — сказал он.

12 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что группа украинских летчиков проходит обучение полетам на истребителях F-16 на аэродроме в Румынии.

Первый из переданных Украине истребителей F-16 разбился 26 августа — спустя несколько недель после того, как ВСУ получили эти самолеты. За штурвалом был 30-летний подполковник Алексей Moonfish Месь, который прошел ускоренное обучение в США. Генштаб Украины подтвердил потерю истребителя только 29 августа, заявив, что F-16 участвовал в отражении ракетной атаки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нидерланды поставили Украине первую партию F-16.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами