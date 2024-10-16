В Румынии одобрили финансирование подготовки украинских летчиков для F-16

Румынское правительство одобрило постановление о финансировании подготовки украинских пилотов в учебном центре для летчиков истребителей F-16 на базе Военно-воздушных сил в Фетешти. Об этом заявил пресс-секретарь кабинета Михай Константин, слова которого передает Agerpress.

«Постановление, которое принято в экстренном порядке, включает утверждение юридических процедур и обеспечение необходимых условий, включая финансовые, для обучения украинских пилотов, которые будут управлять F-16 на авиабазе в Фетешти», — сказал он.

12 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что группа украинских летчиков проходит обучение полетам на истребителях F-16 на аэродроме в Румынии.

Первый из переданных Украине истребителей F-16 разбился 26 августа — спустя несколько недель после того, как ВСУ получили эти самолеты. За штурвалом был 30-летний подполковник Алексей Moonfish Месь, который прошел ускоренное обучение в США. Генштаб Украины подтвердил потерю истребителя только 29 августа, заявив, что F-16 участвовал в отражении ракетной атаки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нидерланды поставили Украине первую партию F-16.