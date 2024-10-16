В украинском регионе усилят мобилизацию

В Николаевской области Украины усиливают мобилизационные мероприятия, несмотря на отсутствие мотивации воевать у жителей региона. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким, слова которого передает «Новости. Live».

«Вопрос не в количестве, а в качестве. Потому что сейчас, даже если мы выполняем задачи, очень много подразделений не принимают бойцов, потому что у них слабая мотивация», — сказал он.

15 октября депутат Верховной рады Мария Ионова заявила, что западные союзники Украины настаивают на снижении призывного возраста при мобилизации в ряды ВСУ.

В этот же день национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призвал средства массовой информации придерживаться официальных источников при освещении мобилизации и избегать непроверенной и эмоционально окрашенной информации из соцсетей.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Так, украинские военкомы и полиция организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и клубах на Западной Украине. Кроме того, они начали устраивать облавы на городских рынках Украины. Сообщалось, что мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов.

Ранее в сети появилось видео насильственной мобилизации водителя в Одесской области.