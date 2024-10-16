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Белоусов проверил объекты ТОФ на Камчатке

МО РФ: Белоусов проинспектировал военные и социальные объекты ТОФ на Камчатке

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках рабочей поездки на Камчатку. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Командующий Подводными силами флота вице-адмирал Владимир Дмитриев доложил Белоусову о глубокой модернизации «причального фронта». Он отметил, что благодаря этому удалось принять семь атомных подлодок, включая пять ракетных крейсеров.

«В настоящий момент продолжаются работы по первому этапу строительства, <…> что позволит <…> принять все корабли», — сказал Дмитриев.

Министр обороны РФ также заслушал доклады о перспективах развития военного городка. В ближайших планах — строительство новой казармы и столовой на одну тысячу человек.

«У нас это на особом контроле находится, <…> потому что, <…> когда военнослужащие сюда вернутся, у них должно быть жилье», — резюмировал Белоусов.

В середине октября министр обороны РФ посетил Пекин.

Ранее Белоусов поздравил военных с взятием Михайловки.

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