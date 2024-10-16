Военный эксперт рассказал о трех участках ЛНР, которые удерживают ВСУ

Украинские солдаты продолжают удерживать три участка на западе Луганской народной республики (ЛНР), рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он напомнил, что подразделения ВС РФ зачистили от войск противника 99% территории региона, и оставшиеся три участка — последние удерживаемые ВСУ.

«Прежде всего в районе Сватово есть некоторые оккупированные территории, западнее Кременной и юго-западнее от Лисичанска», — перечислил Марочко.

11 октября российские войска вышли на границу ЛНР в районе Мясожаровки. Отмечается, что улучшение тактического положения позволило ВС РФ вести более прицельный огонь по украинским солдатам в районе Лозовой.

16 октября ВС РФ заняли село Невское в ЛНР, Минобороны показало кадры водружения флага в населенном пункте.

Ранее стало известно о ликвидации наемника из США в ЛНР при помощи дрона.