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Военный эксперт рассказал о трех участках ЛНР, которые удерживают ВСУ

Военный эксперт Марочко: ВСУ удерживают три участка в западной части ЛНР

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские солдаты продолжают удерживать три участка на западе Луганской народной республики (ЛНР), рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он напомнил, что подразделения ВС РФ зачистили от войск противника 99% территории региона, и оставшиеся три участка — последние удерживаемые ВСУ.

«Прежде всего в районе Сватово есть некоторые оккупированные территории, западнее Кременной и юго-западнее от Лисичанска», — перечислил Марочко.

11 октября российские войска вышли на границу ЛНР в районе Мясожаровки. Отмечается, что улучшение тактического положения позволило ВС РФ вести более прицельный огонь по украинским солдатам в районе Лозовой.

16 октября ВС РФ заняли село Невское в ЛНР, Минобороны показало кадры водружения флага в населенном пункте.

Ранее стало известно о ликвидации наемника из США в ЛНР при помощи дрона.

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