Офицер воюющего в Курской области спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал о «зомби-солдатах» украинской армии, один из которых перенес взрыв в шаге от себя и продолжил движение. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Архангел спецназа».

«На службе ВСУ зафиксированы зомби», — написал «Аид».

Офицер с позывным «Борода» сказал, что бойцы ВСУ воевали под веществами. В их аптечках были найдены неизвестные препараты с надписями на иностранных языках.

9 октября пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал, что украинские военные медики дают раненым солдатам амфетамин. По словам военнопленного, сперва медики предлагают раненым наркотик бесплатно. Когда наступает привыкание, бойцы покупают наркотики у медиков за деньги.

Кабанов добавил, что доставка запрещенных вещества осуществляется через украинскую «Новую Почту» и «прикрывается» военным командованием.

Ранее в Раде заявили об использовании «зомби-бригад» ВСУ на одном из направлений.