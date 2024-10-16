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Иран заявил, что обладает секретным оружием против Израиля

Генерал КСИР Ростами: Иран имеет более мощное оружие, чем ядерное

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Бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, которое превосходит по мощи ядерное. Об этом сообщает IFP.

«У нас есть вооружения, значительно превосходящие ядерное оружие», – сказал он.

Это заявление Ростами сделал 16 октября на фоне угроз Израиля о возможном ударе по Ирану, а также призывов в стране пересмотреть неядерную военную доктрину.

15 октября глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ответ Ирану на ракетную атаку 1 октября будет дан «уже скоро».

1 октября Иран во второй раз в истории атаковал Израиль баллистическими ракетами. Всего их было выпущено около 180, большую часть удалось перехватить. Причиной обстрела стало уничтожение Израилем объектов палестинского движения ХАМАС и ливанского движения «Хезболла».

Ранее американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль.

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