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США пока не готовы пригласить Украину в НАТО

Постпред США при НАТО: ситуация пока не располагает к приглашению Киева в альянс

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Ситуация на сегодняшний момент не располагает к приглашению Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявила постоянный председатель Соединенных Штатов при альянсе Джулианн Смит, передает РИА Новости.

«Мы сейчас не находимся на той стадии, когда НАТО говорит о направлении Украине приглашения в краткосрочной перспективе», — сообщила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября впервые публично представил свой «план победы» в парламенте. По его словам, план состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта с РФ. Второй — снятие ограничений на удары по территории России и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

Ранее Зеленский пожаловался, что победа для некоторых стран стала «неудобным словом».

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