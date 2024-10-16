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В Минздраве РФ рассказали, сколько детей пострадали с начала СВО

Минздрав РФ: с начала СВО пострадали более 1,3 тысячи детей

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Заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в ходе заседания рабочей группы Госдумы по реабилитации участников специальной военной операции рассказала, что с начала специальной военной операции пострадали более 1,3 тысячи детей. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, всем нуждающимся была оказана медицинская помощь.

«С начала специальной военной операции пострадали более 1 300 детей. <…> Все дети, которые нуждались, всем была оказана медицинская помощь, включая высокотехнологичную помощь», — поделилась Котова.

До этого портал Nashgorod.ru сообщал, что ветераны специальной военной операции (СВО) решили выйти на массовый пикет в Тюмени из-за ареста подаренных им земельных участков.

Земельные участки ветеранам спецоперации подарил бизнесмен Станислав Борисов. Расположенные на них постройки не были подключены к электричеству. После этого предпринимателя обвинили в мошенничестве, из-за чего на жилье наложили арест, отметили авторы материала.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.

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