В Минздраве РФ рассказали, сколько детей пострадали с начала СВО

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в ходе заседания рабочей группы Госдумы по реабилитации участников специальной военной операции рассказала, что с начала специальной военной операции пострадали более 1,3 тысячи детей. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, всем нуждающимся была оказана медицинская помощь.

«С начала специальной военной операции пострадали более 1 300 детей. <…> Все дети, которые нуждались, всем была оказана медицинская помощь, включая высокотехнологичную помощь», — поделилась Котова.

До этого портал Nashgorod.ru сообщал, что ветераны специальной военной операции (СВО) решили выйти на массовый пикет в Тюмени из-за ареста подаренных им земельных участков.

Земельные участки ветеранам спецоперации подарил бизнесмен Станислав Борисов. Расположенные на них постройки не были подключены к электричеству. После этого предпринимателя обвинили в мошенничестве, из-за чего на жилье наложили арест, отметили авторы материала.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.