ВС Белоруссии проводят проверку Северо-западного оперативного командования

В Белоруссии началась проверка Северо-западного оперативного командования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны республики.

По информации министерства, проверкой руководит начальник Генерального штаба первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко.

Отмечается, что в ходе проверки военные планируют определить «уровень подготовки офицеров и способность отделов и служб управления СЗОК выполнять задачи по предназначению».

До этого в Минобороны Белоруссии рассказывали, что более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими запаса, развернуто в Белоруссии в рамках проверки боеготовности армии.

По словам Муравейко, генеральный штаб ВС Белоруссии проводит ряд внезапных соединений и войсковых частей. По словам Муравейко, акцент сделан на соединениях и воинских частях ВВС и войск противовоздушной обороны (ПВО).

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