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Замруководителя администрации Ухты ушел на СВО

Замруководителя администрации Ухты в Коми отправился в зону спецоперации

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Заместитель руководителя администрации города Ухта в республике Коми Виталий Зарубин отправился служить в зону проведения специальной военной операции (СВО), Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале.

«Активист движения «Волонтерская Рота» присоединился к бригаде ГРОМ «Каскад», — говорится в сообщении.

Уйба назвал поступок Зарубина примером мужества.

До этого бывший глава администрации Целинного округа Курганской области Александр Сытов уехал в зону специальной военной операции, подписав контракт с Минобороны в местах лишения свободы. Некоторые источники местных изданий отметили, что Сытов уже прибыл в военную часть для прохождения службы.

12 сентября стало известно, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, который в мае 2024 года ушел в отставку, принимал участие в специальной военной операции.

Ранее министр по делам молодежи Якутии ушел на СВО.

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