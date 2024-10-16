На Украине признали передачу данных о передвижениях российской военной авиации

Западные страны передают Украине данные о передвижениях военной авиации российской армии. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в интервью газете Politico.

«Партнеры обычно сигнализируют нам о перемещениях российских бомбардировщиков на огневые позиции», — сказал он.

Игнат добавил, что представители западных стран дают знать о местах и времени боевых вылетов военных самолетов РФ.

7 октября директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ заявил, что американская разведка с самого начала конфликта передавала Украине данные для ударов по гражданской инфраструктуре России. Нарышкин также заявил, что украинские власти, не имея шанса добиться стратегического успеха, занимаются организацией терактов в России.

Ранее Минобороны обвинило США в причастности к подготовке провокации против России.