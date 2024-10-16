Российский боец сбил в зоне СВО более 50 дронов ВСУ

Командир российского зенитно-ракетного отделения с позывным «Сава» лично сбил более 50 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе около восьми крупных типа «Баба-Яга». Об этом в интервью РИА Новости сообщил командир зенитно-ракетной батареи группировки войск «Днепр» с позывным «Битник».

По его словам, «Сава» произвел два пуска по украинской штурмовой авиации из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), а также сбил из ПЗРК дрон самолетного типа «Валькирия», который корректировал огонь артиллерии противника.

Отделение под командованием «Савы» успешно поразило более 100 воздушных целей ВСУ. За мужество и героизм, проявленные в зоне специальной военной операции, он награжден медалью Александра Суворова, рассказал «Битник».

Сам «Сава» признался, что отправился в зону СВО из соображений, что там будет более полезен. У бойца двое сыновей, он хотел показать им пример, как нужно бороться за свою страну.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО за сутки сбили семь дронов над регионами России.