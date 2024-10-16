В деле о поставке некачественных бронежилетов МО РФ появился новый фигурант

В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ появился новый фигурант по фамилии Илькевич. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

«В одно производство с уголовным делом соединено уголовное дело, возбужденное 10 июля 2024 года в отношении Антоновой В.П. и Есипова А.С., по части 5 статьи 291 УК РФ, в отношении Астапенко В.Ф., Портянникова В.В., Илькевича В.Н., Ермакова А.Ю. и Семенихина С.Н. по части 4 статьи 291.1 УК РФ, по факту дачи взятки и посредничества в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России», — сказано в документах.

По данным агентства, Илькевичу В.Н. инкриминируют посредничество во взяточничестве.

4 октября суд арестовал имущество семей фигурантов дела о некачественных бронежилетах.

В середине сентября сообщалось, что топ-менеджеры группы компаний (ГК) «Пикет», обвиняемые в поставках некачественных бронежилетов в Минобороны России на сумму около 2 млрд рублей, могли скрыться за границей до их ареста.

По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» присвоили средства, предназначенные Минобороны РФ для выполнения госконтракта на поставку средств защиты. Вместо качественных бронежилетов было поставлено не менее 20 тысяч единиц продукции, не соответствующей контрактным требованиям. Ущерб составил минимум 2,4 млрд рублей.

Ранее фигурантам дела о некачественных бронежилетах для МО добавили статью.