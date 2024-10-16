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Арестованы банковские счета и объекты недвижимости генерала Кузнецова

Суд арестовал 6 объектов недвижимости и 29 банковских счетов генерала Кузнецова

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Суд наложил арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости экс-начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, а также его родственников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные документы.

Речь идет о счетах в трех российских банках. Под арест попали земельный участок в Красногорске, деревня Обушково в Истринском районе Подмосковья, дом в последнем, земля в Краснодаре, трехэтажный дом площадью более 1,1 тыс. кв. м на ней, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.

8 октября 235-й гарнизонный военный суд продлил до 12 января срок ареста Юрию Кузнецову по делу о получении взятки.

По информации следствия, в период с 2021 по 2023 годы Кузнецов брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу. В те годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По предварительным данным, общая сумма взятки превышает 30 млн рублей.

Ранее фигурант дела Кузнецова заявил, что не давал генералу взятки.

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