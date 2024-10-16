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Белоусов поздравил военных с взятием под контроль Михайловки

Белоусов поздравил военных с взятием под контроль Михайловки в ДНР

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Александрийской ордена Суворова бригады в связи с взятием под контроль Михайловки в ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале военного ведомства.

«Сегодня, преумножая славные боевые традиции ветеранов, вы уверенно продвигаетесь на Красноармейском направлении», — сказал Белоусов.

Он отметил, что в результате действий российских военных, противник несет большие потери и вынужден отступать.

13 октября в Минобороны России сообщили об освобождении Михайловки. Отмечается, что российские бойцы в ходе боевых действий нанесли огневое поражение живой силе и технике бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Незадолго до этого военкоры сообщали, что военнослужащие ВС РФ взяли под контроль село Левадное на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области.

Ранее российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР.

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