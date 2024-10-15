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Российская авиация атаковала в Сирии пункты подготовки террористов

Российские ВКС уничтожили в Сирии три пункта подготовки террористов

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PJSC UAC/Global Look Press

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили в идлибской зоне деэскалации три пункта подготовки террористов, склад и две мастерские, в которых незаконные вооруженные формирования изготавливали беспилотники. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк, пишет ТАСС.

Российская авиация нанесла высокоточные удары по объектам террористов, чтобы пресечь попытки радикальных формирований атаковать беспилотниками и реактивными системами залпового огня территории, подконтрольные правительству Сирии, объяснил Игнасюк.

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