Пентагон признал ограниченность запасов военной помощи США

Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что запасы военной помощи Соединенных Штатов для других стран ограничены. Ее слова приводит ТАСС.

«Наши запасы не бесконечны. Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки Украины и Израиля», — заявила она.

Также Сингх отметила, что США столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы.

При этом она добавила, что США продолжат оказывать военную помощь как Украине, так и Израилю.

Сингх также сообщала, что Пентагон решил отправить несколько тысяч американских солдат на Ближний Восток, чтобы укрепить безопасность и в случае необходимости защитить Израиль. В регион отправят несколько эскадрилий истребителей F-15E, F-16 и F-22 и штурмовиков A-10, удвоив имеющиеся там воздушные силы. Предполагается, что общая численность войск в регионе увеличится до 43 тысяч человек.

Ранее США сообщили о переброске «огромного количества военных сил» на Ближний Восток.