Западные союзники Украины настаивают на снижении призывного возраста при мобилизации в ряды ВСУ. Об этом со ссылкой на слова депутата Верховной рады Марии Ионовой сообщает издание «Страна.ua».

До недавнего времени власти Украины неизменно отрицали такие планы, однако в последнее время информация о них стала появляться в публичной сфере.

Так, 15 октября советник офиса Зеленского Сергей Лещенко подтвердил, что американские политики из Демократической и Республиканской партий «давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет».

По словам Лещенко, американцы аргументируют это событиями из собственной истории, указывая, что во время войны во Вьетнаме в армию забирали молодых жителей США с 19 лет.

9 октября этот вопрос был урегулирован на Украине юридически: Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий мобилизацию украинских мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Ранее власти Украины призвали СМИ освещать силовую мобилизацию безэмоционально.