Американская база подверглась атаке БПЛА в Сирии

Американская база в сирийской Эль-Хасаке была атакована с помощью беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, в момент атаки на посадку заходил американский военно-транспортный самолет, который доставлял на американскую базу в провинции Эль-Хасаке комплектующие для системы ПВО.

«Несколько беспилотников атаковали американскую базу на аэродроме Хараб Джир <...> В атаке принимало участие три БПЛА «Камикадзе», — поделился источник.

Отмечается, что на американской базе произошло несколько сильных взрывов.

До этого заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк сообщал, что 13 октября в небе Сирии авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США за сутки 17 раз создала опасные ситуации.

В частности, в районе Эт-Танф было зафиксировано шесть нарушений правил использования воздушного пространства Сирии.

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